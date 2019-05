C’è la figlia di Bob Marley dietro la Nazionale giamaicana femminile che incontrerà

ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2019) Sono le meno favorite nel Mondiale di Francia, nel girone con Brasile, Australia e Italia. Sul Corriere della Sera la storia delle Reggae Girlz, la squadrafinanziata da Cedella, 51 anni,maggiore del mitico Bob. Non aveva mai pensato al pallone. Seguiva la casa discografica fondata dal padre, la Tuff Gong, poi, un giorno del 2014, il figlio le porta a casa un volantino in cui c’è la notizia che si cercano fondi per far rinascere ladi calcio. Lei si incuriosisce e scopre che lanon c’è più perché la federazione di Kingston ha tagliato i fondi. Allora i fondi li raccoglie lei, anzi, molti sono suoi. Altri li racimola dagli sponsor, convincendoli con un lungo lavoro ai fianchi. Insieme ai fratelli Stephen e Damian incide anche l’inno della squadra: si chiama “Strike Hard”, cioè tira forte. Non ...

