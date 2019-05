Caserta | detenuti albanesi evasi dal carcere di Carinola

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Valentina Dardari Sono riusciti a fuggire nella notte segando le sbarre. È caccia aperta in tutta la zona Duedi origine albanese sono riusciti la notte scorsa, tra sabato e domenica, a fuggire dal“Novelli” di, in provincia di. Da quanto emerso i due avrebbero segato le sbarre della cella, dandosi poi immediatamente alla fuga e facendo perdere le loro tracce. L’one sarebbe avvenuta in un lasso di tempo tra l’una e le tre di notte. Isono Ervis Markja di 26 anni e Adriatik Gega, 28enne. Appena i sorveglianti si sono accorti della loro scomparsa hanno subito dato l’allarme e sono partite le ricerche da parte delle Forze dell’ordine che stanno setacciando le stazioni ferroviarie e i mezzi pubblici. E’ caccia aperta in tutta la zona. A dare la notizia sono stati il segretario regionale dell’Unione sindacale polizia penitenziaria, ...

