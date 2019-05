Cannes guarda a Oriente | Palma d’Oro al sudcoreano “Parasite” Italia a mani vuote 

Eva Longoria a Cannes : «Quello che accade in Alabama riguarda tutti» : Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria a Cannes 2019Eva Longoria è attrice, produttrice, ma soprattutto «mamma» (di Santiago, un anno a giugno), come tiene a precisare durante l’incontro di Woman in Motion, appuntamento ormai “tradizionale” del Festival di Cannes, organizzato ogni anno da Kering, e che porta le donne dello showbiz a ...