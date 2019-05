Campionato Italiano Senior Motocross – Tragico incidente a Cavallara | perde la vita il

Serie A - Cristiano Ronaldo nominato MVP del Campionato Italiano : Zaniolo miglior giovane : L’attaccante portoghese della Juventus è stato nominato miglior giocatore della Serie A, il centrocampista della Roma è il miglior giovane Cristiano Ronaldo Mvp del campionato e Nicolò Zaniolo miglior giovane. Sono questi i riconoscimenti che la Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, per i migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno di gioco prima della loro ultima ...

Campionato Italiano Moto d’acqua 2019 : tutto pronto a Caorle per la seconda tappa : Il Campionato Italiano di Moto d’acqua arriva a Caorle per la seconda tappa del 2019 Il Campionato Italiano Moto d’acqua 2019, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica tramite la propria società affiliata Radical Riders ASD, vedrà la partenza della sua seconda tappa “2°Gran Premio Città di Caorle” da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 18 a Caorle – Duna Verde (VE), nello specchio d’acqua antistante ...

Buffon : “Felice per la proposta di rinnovo. Il Campionato francese è al livello di quello italiano. Balotelli è maturato” : “Il Paris Saint Germain mi ha proposto un rinnovo e questo mi fa veramente felice e mi gratifica. Ci incontreremo a giorni per guardare dentro a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti”. Così, nel corso della sua intervista alla trasmissione “E poi C’è Cattelan“, che andrà in onda domani, giovedì 16 maggio, dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno, l’ex portiere della Juventus e ...

Windsurf – Al via il 24 maggio il Campionato Italiano Raceboard 2019 : Dal 24 al 26 maggio il Campionato Italiano Raceboard Windsurf 2019 Si terrà nei giorni dal 24 al 26 maggio prossimo il Campionato Italiano Raceboard Windsurf 2019. La regata si svolgerà presso Circolo Velico Albaria, sulla celebre spiaggia di Mondello, a Palermo, organizzatrice della regata in collaborazione con l’Associazione Italiana Classi Windsurf. Il campione in carica da battere è Riccardo Renna ITA-225 del Circolo Surf ...

BPER Beach Volley Tour 2019. World Tour - Campionato Italiano e prologo : quante novità per la nuova stagione! : Torna puntuale, per il quarto anno consecutivo, con un carico di novità succulente, il BPER Banca Beach Volley Tour 2019, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Le novità più importanti sono tre: il prologo, in programma nel prossimo week end sulla spiaggia di Ostia Lido ...

Honda è auto ufficiale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley : Anche nel 2019 l’auto ufficiale della Federazione Italiana di Pallavolo è Honda. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley FIPAV e Honda ancora insieme. Il brand Nipponico, dopo la sponsorizzazione degli ultimi Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile, continuerà ad essere anche nel 2019 l’auto ufficiale della Federazione Italiana di Pallavolo. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato ...

Beach Volley - domani la presentazione del Campionato Italiano 2019 : Nel corso dell’evento verrà ufficializzato anche l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali Giovedì 9 maggio alle ore 18, presso la sede federale di via Vitorchiano 81-87, si terrà la presentazione del campionato italiano di Beach Volley 2019. L’evento in questione sarà l’occasione per ufficializzare l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali di Beach Volley. Alla ...

Sitting Volley – Campionato Italiano : i risultati del primo weekend - le qualificate alla Final Six : Campionato italiano di Sitting Volley: i risultati del primo week end Una due giorni intensa di gare che ha decretato le prime squadre qualificate alla Final Six di Modena: questo e tanto altro è stato il week end inaugurale della terza edizione del Campionato italiano di Sitting Volley. Chieri e Pomigliano d’Arco, le due sedi di gioco, hanno risposto alla grande all’appuntamento tricolore, riservando calore ed entusiasmo ai tanti atleti ...

Campionato Italiano Slalom Windsurf – Malte Reuscher ITA-7777 si aggiudica il XXIV° trofeo Neirotti : Malte Reuscher ITA-7777 si aggiudica il XXIV° trofeo Neirotti valevole come prima tappa del Campionato Italiano Slalom Windsurf Malte Reuscher, l’atleta del Circolo Velico Naregno dell’Isola d’Elba, numero velico ITA-7777, si è aggiudicato il XXIV° trofeo Neirotti, valido come prima tappa del Campionato Italiano Slalom Windsurf 2019. Sul podio, dietro l’italo-tedesco primo della categoria Senior, si sono piazzati ...

Fir - Peroni title sponsor del Campionato Italiano Top12 : ... un'azienda italiana che ha sempre creduto in modo forte e convinto nello sviluppo del rugby nel nostro Paese e che ha contribuito attivamente alla diffusione di questo sport e alla promozione dei ...

Windsurf – Campionato Italiano slalom : prima tappa sul lago di Garda : Campionato italiano slalom Windsurf al via con la prima tappa che avrà luogo sul lago di Garda organizzata dal Circolo Surf Torbole La prima tappa del Campionato italiano slalom Windsurf apre ufficialmente la stagione delle gare nazionali delle varie specialità del circuito AICW, Associazione Italiana Classi Windsurf. Abbinato alla manifestazione è lo storico Trofeo Neirotti, giunto alla sua ventiquattresima edizione, tra i trofei più ...

Stefano Tacconi esalta la Juve - ma boccia il Campionato Italiano : “ormai il calcio è veramente brutto da vedere” : Il commento di Stefano Tacconi dopo la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo della Juventus: le parole dell’ex bianconero ”La Juventus hanno fatto male a mandarla in B, adesso non ce n’è per nessuno, non guardano in faccia nessuno, non regalano niente. E‘ tutta una rivincita su quanto successo”. E’ il pensiero dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, che all’Adnkronos ha ...

Equitazione - Inizia a delinearsi la formazione azzurra per Piazza di Siena : il ct Bartalucci completa il roster dopo il Campionato italiano : A lei si aggiungono Michael Cristofoletti che con Belony ha avuto delle buone prestazioni in Coppa del Mondo, Giulia Martinengo Marquet che sta proponendo una bella crescita di alcuni suoi cavalli ...

Equitazione – Inizia a delinearsi la formazione azzurra per Piazza di Siena : il ct Bartalucci completa il roster dopo il Campionato italiano : Equitazione, Piazza di Siena: dopo il campionato italiano il ct Bartalucci completerà la formazione azzurra Con i nomi dei tre medagliati del campionato italiano disputato lo scorso fine settimana, la compagine azzurra per l’edizione 2019 dello Csio di Roma Piazza di Siena (23-26 maggio) ha Iniziato a delinearsi. Ora sarà il ct Duccio Bartalucci a completarla con le convocazioni di amazzoni e cavalieri che si aggiungeranno a Luca ...