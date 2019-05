Calciomercato Juventus | la bomba dall’Inghilterra | Dybala e Alex Sandro allo United per

Calciomercato Juventus - Klopp potrebbe essere il 'dopo-Allegri' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che deve sostituire in panchina Massimiliano Allegri. La dirigenza bianconera ha infatti deciso di non puntare più sul tecnico toscano, che ora rischia di passare un anno sabbatico. Il sogno di Andrea Agnelli è Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e fautore di un calcio spettacolare. Con lo spagnolo ci sarebbe una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del ...

Calciomercato Juventus - dalla Germania : Borussia Dortmund sulle tracce di Mandzukic : Importante notizia di Calciomercato che rimbalza dalla Germania. Stando a quanto riporta la ‘Bild‘, il Borussia Dortmund non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Schulz, Brandt e Hazard. I gialloneri puntato l’attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, il croato potrebbe cambiare aria. Il consulente Matthias Sammer spinge per questa opzione, anche se il ...

Calciomercato Juventus : torna di moda Milinkovic. Mendes la chiave : Calciomercato Juventus: torna di moda Milinkovic. Mendes la chiave È dalla scorsa estate che Sergej Milinkovic-Savic riceve forti attenzioni da parte della Juventus. Il serbo si era reso protagonista di una stagione super l’anno scorso, siglando 14 reti in 48 presenze tra campionato ed Europa League e dimostrando elevate capacità tecnico-tattiche, oltre che una notevole predominanza fisica in mezzo al campo. Milinkovic aveva ...

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : offerta del Manchester City per Cancelo : Calciomercato Juventus – Potrebbe essere già finita l’avventura alla Juventus di Joao Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. La Juventus ha acquistato Cancelo una stagione fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. ...

Calciomercato Juventus - la probabile formazione con Sarri : Higuain sarebbe titolare : C'è grandissima attesa per chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. La decisione, naturalmente, influenzerà tutta la prossima sessione di Calciomercato estivo. Sono stati fatti vari nomi per la panchina bianconera: Didier Deschamps si sarebbe tirato fuori, così come José Mourinho, che è rimasto ancora molto legato all'Inter. Josep Guardiola sembra un sogno e allora, al momento, sarebbe in pole position ...

Calciomercato Juventus - Marquinhos ha detto sì : ora si tratta col Psg : La Juventus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta del difensore del Psg Marquinhos. Il centrale brasiliano ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia, dopo l’esperienza con la Roma. Costato al Psg 30 milioni, Marquinhos ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. La Juventus ha in ...

La rassegna stampa di giovedì 23 maggio – Il Calciomercato e l’allenatore della Juventus in primo piano [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa ora potrebbe restare : Da sicuro partente a possibile cardine del nuovo progetto. Il Calciomercato della Juventus cambia rotta su Douglas Costa. L’addio di Allegri dalla panchina dei bianconeri, ratificato ormai la settimana scorsa, cambia il destino dell’estroso esterno offensivo che in questa stagione ha deluso le attese. I tanti problemi fisici non gli hanno quasi mai permesso di essere al top, così la sua annata a livello numerico è quasi un disastro: venticinque ...

Calciomercato Juventus - accordo di massima con Milinkovic-Savic ma Lotito è un osso durissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato negli ultimi giorni l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta per iniziare un nuovo progetto con l’obiettivo di tentare l’assalto alla prossima Champions League. La prima situazione riguarda il sostituto in panchina ma la dirigenza lavora intensamente anche sul mercato della prossima stagione. Secondo ...

Calciomercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

Calciomercato Juventus : ci sarebbe uno spiraglio per De Ligt : L'acquisto di un difensore centrale è uno degli obiettivi primari del Calciomercato della Juventus e i nomi vagliati non dipendono dal prossimo allenatore. Il sogno è Matthijs De Ligt dell'Ajax ma non mancano le alternative e tra queste sta risalendo la classifica di gradimento Marquinhos del PSG, ma restano valide le piste Manolas della Roma, Savic dell'Atletico Madrid e Boateng del Bayern Monaco. Come scritto, però, il primo della lista è il ...

Calciomercato Juventus : Perin offerto alla Roma - i dettagli : Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin ...

Calciomercato Juventus - 5 possibili colpi in difesa : tra questi Umtiti : In attesa di definire ed ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato cercando di allestire una rosa competitiva per la Serie A e soprattutto per la Champions League. Alcuni acquisti saranno effettuati indipendentemente dal volere del prossimo allenatore. Come scrive Tuttosport, la dirigenza starebbe monitorando soprattutto il mercato dei difensori, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...