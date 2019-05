Calcio | Mondiali Under 20 2019 | Italia-Ecuador 1-0 Azzurrini alla seconda fase | col

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) L’20 disi qualifica per gli ottavi di finale deidi categoria: al termine di una partita soffertissima glipiegano per 1-0 l’, a lungo in dieci, con i sudamericani che sbagliano anche un rigore al tramonto della prima frazione, quando erano già sotto di un gol e con un uomo in meno. Decisivo il gol di Pinamonti al quarto d’ora. Nel primo tempo Plizzari si supera su Alvarado al 4′ e su Cifuentes all’11’, poi al primo affondo passa l’: cross di Pellegrini, sponda di Scamacca per Pinamonti che insacca con gran senso del gol. Al 40′ l’episodio che sembra segnare la partita: entrataccia di Porozo su Tripaldelli, che prende un brutto pestone, consulto al VAR dell’arbitro e cartellino rosso. Al 45′ però i sudamericani hanno l’occasione per il pari: Del Prato trattiene un ...

