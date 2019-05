Boxe | Europei Junior 2019 | dei quattro azzurri impegnati oggi tra uomini e donne ne

Boxe - Europei juniores 2019 : cinque azzurri passano il turno nella seconda giornata : seconda giornata di incontri a Galati (Romania) dove si stanno disputano gli Europei juniores di Boxe. cinque vittorie per gli azzurri: Angeloni ha sconfitto l’ungherese Horvath per 5-0 tra i 63 kg, Miceli ha surclassato l’azero Agmayev per 4-1 tra i 60 kg, la Mazzoni ha avuto la meglio sull’irlandese Lawless per 5-0, passano ai quarti di finale anche Piras (5-0 alla ceca Vaclavikova tra le 63 kg) e Saraiello (3-2 alla turca ...

Boxe - Europei Junior 2019 : nella prima giornata fuori i tre azzurri impegnati - al femminile avanti Carlotta Abbate nei 60 kg : Si sono aperti oggi gli Europei Junior di Boxe a Galati, in Romania, con 19 pugili impegnati a difendere i colori dell’Italia. Quattro di essi sono saliti sul ring in questa prima giornata. Per quanto riguarda il settore maschile, l’esito degli incontri è stato nefasto: tre sconfitte su tre. Alessio Camiolo nei 48 kg, Giuseppe Vitolo nei 50 kg e Francesco D’Angelo nei 66 kg sono stati tutti battuti all’esordio, ...

Boxe - Europei Junior 2019 : gli accoppiamenti degli azzurri a Galati. Presenti 19 italiani : Cominciano quest’oggi a Galati, in Romania, gli Europei Junior organizzati dall’EUBC. Le fasi preliminari si svolgeranno fino al 28, per poi osservare un giorno di riposo prima degli appuntamenti più importanti, dal 30 maggio al 2 giugno. 19 azzurri sono stati convocati, suddivisi tra 9 uomini e 10 donne. Questi i loro accoppiamenti: UOMINI 46 kg: Angelo Grazioso-Koloszar (HUN) (ottavi) 48 kg: Alessio Camiolo-Ghazryan (ARM) ...

Boxe - tutto pronto a Minsk per la seconda edizione dei Giochi Europei : match in programma dal 21 al 30 giugno : Il torneo maschile sarà valido anche come Europeo EubC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche La seconda edizione dei Giochi Europei avrà luogo a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. Il Torneo pugilistico maschile sarà anche valido come Europeo EubcC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche. La kermesse di Boxe si dipanerà lungo tutto il ...