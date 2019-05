Berrettini-Andujar | Roland Garros 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) E’ tempo di esordio per Matteo(n.32 del mondo) nel. Il romano, dopo gli ottavi di finale raggiunti a Roma e il successo nell’ATP di Budapest, vuol confermarsi sul red carpet transalpino, sfidando lo spagnolo Pablo(n.93 del mondo) in un confronto, sulla carta, abbordabile per l’azzurro ma da prendere con le molle. L’iberico è giocatore d’esperienza e vorrà far valere questo fattore a proprio vantaggio, al cospetto di unche però è intenzionato a mettersi in mostra anche in questo Slam. L’obiettivo del nostro portacolori è quello di andare il più avanti possibile e il primo ostacolo dovrà essere superato. Tra l’altro, non ci sono precedenti tra i due e questo rende ancor più interessante questo confronto. Il match tra Matteoe Pablo, che inizierà alle ore 11.00 sul campo n.7, ...

