huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Idell’Unità in cassaintegrazione scrivono a Maurizioche ha firmato il giornale andato ieri in edicola.Il cdr, prima dell’uscita, aveva stilato un comunicato durissimo contro questa scelta dell’editore., dalle colonne del suo giornale, La Verità, ha risposto per le rime a tutti coloro che lo hanno criticato, perché, a suo dire, avrebbe garantito la libertà di stampa firmando il giornale, l’Unità, e consentendo di portarla in edicola.La redazione replica, contestando il motivo principe di: “Egregio direttore, avremmo di gran lunga preferito restare nel silenzio che ci accompagna da ormai due anni, ma nostro malgrado ci vediamo obbligati a replicare alle affermazioni con le quali da due giorni si erge a paladino della libertà di stampa trattando noi come irriconoscenti e snob. ...

Manuela08121961 : RT @HuffPostItalia: 'Belpietro, lei è ancora in carica o si è dimesso?' Lettera dei redattori dell'Unità al direttore della Verità https://… - BeppeGiulietti : RT @HuffPostItalia: 'Belpietro, lei è ancora in carica o si è dimesso?' Lettera dei redattori dell'Unità al direttore della Verità https://… - HuffPostItalia : 'Belpietro, lei è ancora in carica o si è dimesso?' Lettera dei redattori dell'Unità al direttore della Verità -