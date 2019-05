Basket | Nba Raptors battono 4-2 Bucks e conquistano Finals

Playoff Basket - attenzione : sprazzi Nba e Cremona vola. Per Milano ancora fantasmi. Trento-Venezia? Che sbadiglio : Gioia per le quattro sciure cremonesi sugli spalti del PalaRubini: già prenotati per la domenica elettorale cento chili di marubini al brodo di toro con cui sfondarsi. I loro beniamini di biancoblu vestiti hanno stupito ancora, ritoccando la stagione dei record: dopo la Coppa Italia, che Aldo Vanoli ogni giorno leva dalla bacheca per un’amorevole spolverata, Cremona si impone su Trieste in volata (81 a 78, serie chiusa per 3 a 1) e accede ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto espugna Milwaukee e si porta sul 3-2 nella serie di finale a Est! : Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe, Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors col punteggio di 99-105 sui Milwaukee Bucks in gara-5 con 35 punti con 5 triple a segno, 7 rimbalzi, e 9 assist. I canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti ...

NBA Crossover torna a Milano : dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di Basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...

Basket – Melli pensa al futuro : “ritorno in Italia? Mai dire mai. NBA? Non ci penso” : Nicolò Melli parla del suo futuro: possibile un ritorno in Italia, mentre l’NBA non rientra nei suoi pensieri Le Final 4 di Eurolega si avvicinano e Nicolò Melli é pronto a dare il massimo per portare al trionfo il suo Fenerbahce. Il cestista italiano ha ancora la possibilità di giocare un anno con il club turco ma le voci sul suo possibile addio si rincorrono e il giocatore potrebbe addirittura ritornare in Italia. Niente NBA ...

Basket - NBA Playoff 2019 : successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Steph Curry trascina i Golden State Warriors nella prima gara di finale di Western Conference : Pur senza Kevin Durant, le cose per i Golden State Warriors si mettono subito bene nella finale di Western Conference contro i Portland Trail Blazers: i campioni NBA escono vittoriosi per 116-94 dal primo incontro, giocato alla Oracle Arena di Oakland. Chi dimostra di non essere appannato in nessun modo è Steph Curry, che spara un micidiale 9/15 da tre, di quelli cui ha abituato il pianeta NBA lungo tutta la sua carriera. In quota Blazers sono ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Portland e Toronto battono Denver e Philadelphia e approdano alle rispettive finali di Conference : Due le partite di Playoff della notte NBA, entrambe decisive gara-7. Grazie a 37 punti e 9 rimbalzi di C.J. McCollum i Portland Trail Blazers battono per 100-96 i Denver Nuggets e approdano per la prima volta alle finali della Western Conference dal 2000, la serie di finale contro i Golden State Warriors si aprirà nella notte tra martedì e mercoledì alla Oracle Arena di Oakland e vedrà di fronte, tra l’altro, i fratelli Seth (Portland) e Stephen ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State vince gara-6 contro Houston e torna in finale a Ovest : Si è giocata solo una partita nella notte dei Playoff NBA. Malgrado l’assenza di Kevin Durant i Golden State Warriors chiudono la serie di semifinale di Western Conference contro gli Houston Rockets vincendo gara-6 in trasferta per 118-113 grazie soprattutto ai 33 punti di Stephen Curry, che li segna tutti nel secondo tempo malgrado un dito lussato, e con Klay Thompson che aggiunge 27 punti. Durant si era infortunato al polpaccio durante il ...