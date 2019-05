Badminton | Sudirman Cup 2019 | in finale Cina-Giappone 3-0 Dominio assoluto dei cinesi

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della settima giornata. La finale sarà Cina-Giappone : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella settima giornata di gare si sono completate le semifinali per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne il Giappone elimina l’Indonesia 3-1, mentre la Cina spazza via la Thailandia per 3-0. Di seguito tutti i risultati odierni: Semifinali Cina-Thailandia 3-0 ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong bt Dechapol PUAVARANUKROH ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della sesta giornata. Giappone ed Indonesia in semifinale : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella sesta giornata di gare si sono completati nel Gruppo 1 i quarti di finale per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne il Giappone elimina la Malesia per 3-0, mentre l’Indonesia batte Cina Taipei 3-2. Di seguito tutti i risultati odierni: Quarti Gruppo 1 Giappone-Malesia 3-0 Indonesia-Cina Taipei 3-2 Spareggi ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della quinta giornata. La Cina elimina la Danimarca : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella quinta giornata di gare sono iniziati nel Gruppo 1 i quarti di finale per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne la Cina elimina la Danimarca per 3-1, stesso punteggio che premia la Thailandia contro la Corea del Sud. Di seguito tutti i risultati odierni: Quarti Gruppo 1 Cina-Danimarca 3-1 Thailandia-Corea del Sud ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della quarta giornata. La Danimarca stende l’Indonesia : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella quarta giornata di gare spiccano, nel Gruppo 1, quello riservato alle dodici Nazionali che si giocheranno poi il trofeo, i risicati successi della Danimarca, per 3-2 sull’Indonesia, e della Corea del Sud, per 3-2 su Cina Taipei. Di seguito tutti i risultati odierni: Gruppo 1A Giappone-Thailandia 4-1 Riposa: Russia Gruppo ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della terza giornata. Vittorie di misura per Thailandia e Malesia : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella terza giornata di gare spiccano, nel Gruppo 1, quello riservato alle dodici Nazionali che si giocheranno poi il trofeo, i risicati successi del Thailandia, per 3-2 sulla Russia, e della Malesia, per 3-2 sull’India. Di seguito tutti i risultati odierni: Gruppo 1A Thailandia-Russia 3-2 Riposa: Giappone Gruppo 1B Oggi riposo per ...