Atalanta | Percassi | “E’ un risultato strabiliante Gasperini? Scontato che rimanga”

Atalanta - Percassi : 'Gasperini con noi a vita. Cedere i big? Rifiutata ogni offerta' : Resterà all'Atalanta a vita , per sempre", ha spiegato a La Gazzetta dello Sport. "L'ho già detto tante volte - ha aggiunto, smentendo le indiscrezioni sul possibile interesse del Milan per l'...

Atalanta - Percassi : "Gasperini a vita - non venderemo i nostri talenti" : Le voci di mercato attorno a Gasperini non spaventano l'Atalanta. "Siamo fortunati che sia il nostro tecnico - ha spiegato Antonio Percassi -. Gasperini a vita all'Atalanta, per sempre". "L'ho già ...

Atalanta - partita ufficialmente la demolizione della Curva Nord. Percassi : “Serata speciale” : E’ stato dato il via alla demolizione della Curva Nord dell’Atalanta. Questo pomeriggio, il presidente Antonio Percassi ha compiuto il primo atto simbolico della ricostruzione dello stadio bergamasco davanti a 2000 tifosi nerazzurri. Sulle note di “We will rock you” dei Queen, la gru ha cominciato ad abbattere il settore dell’Atleti Azzurri d’Italia e lo farà per quattro giorni, prima che si inizi la ...

La galassia Percassi : da Kiko all’Atalanta fino a Starbucks : Non solo Atalanta per Antonio Percassi. L’imprenditore bergamasco, con un passato da calciatore proprio in maglia nerazzurra, è infatti a capo di un gruppo attivo nell’immobiliare, nella cosmetica e nell’alimentare, oltre che ovviamente nello sport. Una galassia in cui gli investimenti sono decisamente diversificati, con al vertice una società a responsabilità limitata chiamata Odissea (controllata al 100% dal […] L'articolo La galassia ...

Atalanta - porta in faccia al Milan per Gasperini? L'ad Percassi : 'Resta qui' : In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: ' Gasperini al Milan? Sono d'accordo con quello che ha detto il presidente: 'Gasperini rimane qui, ha fatto un lavoro straordinario''.

Atalanta : Percassi intitola la casa del settore giovanile a Mino Favini : Mino Favini ha accompagnato tantissimi ragazzi verso il successo, indirizzandoli, consigliandoli, educandoli. Continuerà a farlo nel mondo Atalanta perché l'idea del presidente Percassi di dedicargli la nuova casa del settore giovanile è ora realtà: La famiglia #Percassi ha deciso di intitolare a #Favini la nuova casa del settore ...

Percassi è tassativo : 'Dall'Atalanta non si muove nessuno' : RESTANO TUTTI - Il presidente della Dea, Percassi , dopo aver descritto il momento eccezionale della sua squadra ha assicurato alla Gazzetta dello Sport che: ' Gasperini non andrà via , e posso fare ...

Atalanta - Percassi : "Tutto bellissimo. Gasperini? Non andrà via" : 'La qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia? Il nostro primo obiettivo sarà sempre la salvezza, non mi stancherò mai di dirlo... Tutto il resto, poi, è eccezionale'. Nonostante ...

Atalanta - Percassi : 'Stiamo facendo la storia - oltre ogni aspettativa' : "Vogliamo dedicare questa vittoria a Mino Favini. Ci dispiace dover andare al funerale perché lui non c'è più. La squadra è stata brava perché ha reagito dopo il gol preso dopo pochissimi minuti e non ...

Atalanta in finale di Coppa Italia - il Presidente Percassi : “Stiamo vivendo un sogno” : Termina il match tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bergamaschi battono i viola e volano verso l’ultimo atto a Roma contro la Lazio. A fine gara le parole del Presidente dei nerazzurri Percassi ai microfoni della Rai. “Gasperini è fortissimo, siamo contentissimi del lavoro che sta facendo, i miei complimenti per i risultati che la squadra sta ottenendo vanno a tutti, ai giocatori e allo ...

Atalanta - Percassi : «Il primo criterio è la sostenibilità economica» : «Noi non crediamo né abbiamo mai pensato di essere nell’élite del calcio: ogni estate si riparte da zero, di consolidato non c’è nulla e il primo criterio rimane la sostenibilità economica». Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi tre anni sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è l’a.d. dell’Atalanta, Luca Percassi, a […] L'articolo Atalanta, Percassi: «Il primo criterio è la ...

L.Percassi - Atalanta non è nella elite : BERGAMO, 18 APR - "Noi non crediamo né abbiamo mai pensato di essere nell'élite del calcio: ogni estate si riparte da zero, di consolidato non c'è nulla e il primo criterio rimane la sostenibilità ...

Serie A Atalanta - Percassi sul paragone con l'Ajax : «Teniamo i piedi per terra» : BERGAMO - "Mi dicono che matematicamente saremmo almeno quart'ultimi, quindi per la salvezza è fatta" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , scherza così alla domanda sulle prospettive della ...

Serie A - Percassi : 'L'Atalanta come l'Ajax? Occhio a volare troppo in alto' : L'Atalanta viaggia spedita, i tifosi sognano in grande, ma il presidente Antonio Percassi si mostra prudente: 'Mi dicono che matematicamente saremmo almeno quart'ultimi, quindi per la salvezza è fatta'...