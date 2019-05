Atalanta | il sogno Champions è realtà! Inter pessima | ma l’Empoli ‘la salva’ | Milan e

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Atalanta verso il sogno! Diretta gol live : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle sei partite della 37giornata in programma oggi, domenica 19 maggio.

Finale Coppa Italia : Lazio e Atalanta a caccia di un sogno : Ci siamo, ormai manca solo un giorno alla Finale di Tim Cup 2018-2019 che vedrà di fronte la Lazio e l'Atalanta. Da una parte i biancocelesti con la voglia di riscatto per un campionato deludente, dall'altra i bergamaschi in piena corsa Champions League e circondati da un grande entusiasmo. Dunque ci sono davvero tutti gli ingredienti per una grande Finale che dopo tanti anni non avrà come protagonista la Juventus, eliminata ai quarti con un ...

Per l’Atalanta il sogno chiamato Champions continua : scavalcata l’Inter : Per Bergamo il sogno chiamato Champions continua. L’Atalanta batte il Genoa 2-1 e si porta al terzo posto in classifica,

Atalanta - il sogno della Champions League sempre più vicino : In un finale di stagione senza particolari emozioni, almeno per la conquista del titolo andato anzitempo alla Juventus, a catalizzare l’interesse dei tifosi è la corsa ai restanti due posti disponibili per la qualificazione alla prossima Champions League. I primi due sono ovviamente stati chiusi in cassaforte da Juve e Napoli. Alla fine del campionato di Serie A mancano solo 3 turni e, ad oggi, la classifica recita Inter al terzo posto con 63 ...

Serie A – L’Atalanta regala un sogno ai suoi tifosi : accoglienza pazzesca a Zingonia [VIDEO] : Grande festa a Bergamo: il pullman dell’Atalanta accolto in maniera incredibile al rientro da Roma dopo la vittoria sulla Lazio Un risultato strepitoso, quello dell’Atalanta, che ha rifilato un pesantissimo 3-1 alla Lazio, portandosi così a 7 punti dalla Champions League. I nerazzurri hanno raggiunto un traguardo strepitoso e proprio per questo tutti i loro tifosi ne sono riconoscenti. Al rientro al centro sportivo di Zingonia, ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019, con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Atalanta - continua il sogno : 2-1 all'Udinese e quarto posto in classifica : Vittoria pesantissima per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che nonostante tanta fatica riesce a superare un'Udinese ostica a caccia di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per i bergamaschi ...

Atalanta in finale di Coppa Italia - il Presidente Percassi : “Stiamo vivendo un sogno” : Termina il match tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bergamaschi battono i viola e volano verso l’ultimo atto a Roma contro la Lazio. A fine gara le parole del Presidente dei nerazzurri Percassi ai microfoni della Rai. “Gasperini è fortissimo, siamo contentissimi del lavoro che sta facendo, i miei complimenti per i risultati che la squadra sta ottenendo vanno a tutti, ai giocatori e allo ...

Atalanta - Mancini bomber delle retrovie : 'Ora sogno un gol decisivo' : Se il primo di 300 tifosi ha preso posto all'esterno dello Store tre ore prima dell'evento, vuol dire che ormai sei cresciuto. E infatti Gianluca Mancini è stato una guest star tutta particolare nel ...

Che fine ha fatto Luca Saudati? Il sogno : 'Empoli salvo e Atalanta in Champions' : L'ex attaccante Luca Saudati segue con grande interesse il mondo del calcio ed in particolar modo quello italiano. L'ex calciatore è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', importanti indicazioni sulla stagione in Serie A.'Occhio all'Empoli, è una delle tre squadre che gioca meglio in Italia'. E le altre due? 'Napoli e, ovviamente, Atalanta'. Saudati, non ha mai ...

Un poker da... Champions. Atalanta - sogno continuo : asfaltato il Bologna - 4-1 : Ad un passo Champions League. La micidiale Atalanta di Gian Piero Gasperini polverizza il Bologna (4-1) nell'ultimo posticipo e si porta a -1 dal paradiso. Prestazione spettacolare dei bergamaschi, che contro un avversario in serie positiva chiudono la pratica in un quarto d'ora. Ilicic (due), Hateb

