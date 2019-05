Atalanta | il miracolo non è solo sul campo | la rosa nel 2015 valeva 60 milioni | oggi 200

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Tra qualche ora l’potrebbe essere in Champions. Battendo il Sassuolo i bergamaschi otterrebbero un traguardo storico: la prima volta nella massima competizione europea, direttamente ai gironi. Un dato straordinario a livello sportivo, sì, ma si potrebbe parlare tranquillamente diimprenditoriale. Eh già, perché si dovrebbe andare indietro nel tempo, a cinque anni fa, quando la Dea si salvò dalla retrocessione alla penultima giornata con un pareggio col Chievo in casa, in un’annata burrascosa cominciata da Colantuono e finita dal buon Edy Reja. E si potrebbe partire da lì per raccontare unche arriva dal basso, dalla provincia e senza grosse risorse (specie in considerazione di quanto messo sul piatto dalle avversarie in chiave Champions). Si potrebbe partire dalla stagione 2014/avvalendosi di Transfermarkt, sito di riferimento per le ...

