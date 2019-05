Atalanta | il miracolo di Gasperini è compiuto | a Reggio Emilia parte la festa e sul

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Gian Pieroha portato la suain Champions League al termine di una cavalcata splendida culminata con la vittoria odierna col Sassuolo Gian Pieroe la suahanno raggiunto il clamoroso obiettivo Champions League, con il 14° budget per gli stipendi del campionato. I bergamaschi sono meritatamente arrivati nell’Europa che conta per la prima volta nella storia, un’impresa splendida ottenuta grazie ad un gioco sfavillante voluto dal tecnico, il quale ai microfoni di Skysport ha parlato a caldo di quanto conquistato: “Era una gara difficilissima, siamo venuti a capo di un match non semplice. I ragazzi sono stati meravigliosi, straordinari. La Champions League per l’è un traguardo che non aveva mai conquistato nella sua vita e ci arriva in modo molto onorevole. Secondo me saprà ben figurare in ...

pasqualepir1973 : @acmilan Fino alla fine speravo nel miracolo che non è avvenuto. Grazie ragazzi comunque sia andata. Grazie anche a… - pbrex668 : RT @Rossonerosemper: L'Atalanta è in CL perché la Juventus a Torino a loro ha regalato un punto, a noi no. Non è un miracolo, è la vittori… - gab72boa : RT @Rossonerosemper: L'Atalanta è in CL perché la Juventus a Torino a loro ha regalato un punto, a noi no. Non è un miracolo, è la vittori… -