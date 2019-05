Ascolti Maria De Filippi e Milly Carlucci | Amici chiude al 27%

Ascolti Serale di Amici - Eurovision : Maria De Filippi supera il 24% : Ascolti Serale di Amici 18: Maria De Filippi da record con oltre il 24% di share È andata in onda ieri sera la Semifinale del Serale di Amici 18 che ha visto scontrarsi Maria De Filippi e la Finalissima dell’Eurovision Song Contest su Rai1 che vedeva la partecipazione di Mahmood con il suo brano Soldi. Per il talent show di Canale5 ieri gli Ascolti sono stati questi: ben 4.743.000 telespettatori e il 24.3% di share, che hanno permesso a ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1

Ascolti Amici e Ballando con le stelle : Maria De Filippi supera il 23% : Amici Serale vince contro Ballando con le stelle: Maria supera il 23% di share Ieri sera Maria De Filippi ha sfoderato l’artiglieria pesante per la settima puntata del Serale di Amici 2019 con Raffaella Carrà, Mara Venier, Gerry Scotti e Emma Marrone. Grandi ospiti, tra i più amati della televisione e della musica, che hanno consentito al programma di Canale5 di tornare a battere Milly Carlucci e Ballando con le stelle. Ascolti in ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre Tweet 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Si rompono le squadre di Amici di Maria De Filippi - l’addio ai direttori artistici risolleverà gli Ascolti? : L'addio dei direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi è ormai ufficiale: dalla puntata odierna, non ci saranno più Ricky Martin né Vittorio Grigolo a guidare la squadra bianca e la squadra blu, e in effetti non ci saranno nemmeno le squadre. Maria De Filippi rompe la formazione delle squadre del serale in vista delle ultime puntate. Tutti contro tutti: ogni concorrente è contro tutti gli altri e dovrà sconfiggere i suoi ex ...

Ascolti Tv 4 maggio - Maria De Filippi ancora sconfitta : Amici perde contro Ballando : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti televisivi della giornata di ieri, sabato 4 maggio, che nel prime-time è stata caratterizzata dalla sesta sfida tra "Ballando con le Stelle" condotto da Milly Carlucci e "Amici 18", il talent-show della De Filippi che si avvia verso il gran finale di questa stagione. Un confronto che in queste settimane ha visto trionfare quasi sempre lo show di Raiuno che quest'anno ha recuperato Ascolti, ...

Ascolti Milly Carlucci - Maria De Filippi : Ballando e Amici ancora vicini : Ballando con le stelle, Ascolti 4 maggio: Milly Carlucci vince in share Sesta puntata e sesta sfida televisiva tra Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. È un’edizione fortissima quella del programma di Milly Carlucci che sta ottenendo sempre più Ascolti e sta facendo perdere la leadership del sabato sera primaverile alla conduttrice di Canale5. Per Ballando, gli Ascolti ieri sera sono stati questi: Ballando Tutti in Pista ...

Ascolti Tv Sabato 27 Aprile - Amici di Maria de Filippi o Ballando con Le Stelle : Ascolti Tv Sabato 27 Aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 Ballando Tutti in Pista milioni e % Ballando con Le Stelle milioni e % Rai 2 The Rookie milioni e % Rai 3 Sapiens milioni e % (dalle 21:40 ca) Canale 5 Amici di Maria De Filippi milioni e % Rete 4 Renegade milioni e % Italia 1 L’era glaciale 2 milioni e % La7 milioni e % Tv8 Vacanza d’amore milioni e % Nove The Grey milioni e % Ascolti Tv ...

Ascolti tv - Costanzo da record e Maria De Filippi fa risalire la Carrà : A vincere il prime time di giovedì 25 aprile la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina, il Maurizio Costanzo Show...

Ascolti Tv 20 aprile 2019. Testa a testa tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Terzo posto per Inter-Roma su Sky Sport. Bene Tiki Taka a ... : Ascolti Tv di sabato 20 aprile 2019. Ancora un appassionante testa a testa tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista da una media che ...

Ascolti Tv 13 aprile 2019 : nuova sconfitta per Amici - Maria parla di novità : Amici 2019 perde contro Ballando con le stelle: gli Ascolti televisivi del 13 aprile Seconda sconfitta per Amici 18! Ballando con le stelle ha nuovamente battuto – di pochissimo – il talent show condotto da Maria De Filippi. Entrambi i programmi possono vantare cast eccezionali ed è quindi normale che gli Ascolti Tv di sabato […] L'articolo Ascolti Tv 13 aprile 2019: nuova sconfitta per Amici, Maria parla di novità proviene da ...

Ascolti Maria De Filippi e Milly Carlucci : ecco chi ha vinto ieri : Ascolti di ieri: ecco chi ha vinto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci È andata in onda ieri la terza sfida tra Amici e Ballando con le stelle, i due show del sabato sera condotti da Maria De Filippi e Milly Carlucci. Il programma di Milly che ieri vedeva ballerina per una notte Mara Venier ha vinto nuovamente la serata realizzando 4.561.000 telespettatori e il 20.24% di share nella prima parte intitolata “Tutti in pista” e ...