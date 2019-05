Anna Ferzetti | che ama Favino perché «è paziente | bello e fa morire dal ridere»

vanityfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Cannes 2019, PierfrancescoCannes 2019, PierfrancescoCannes 2019, PierfrancescoCannes 2019, PierfrancescoCannes 2019, PierfrancescoCannes 2019, PierfrancescoLunghe chiacchierate via Skype, due figlie (Greta, 11 anni e Lea, 5), la giusta distanza, l’arte di fare Pierfrancesco, al debutto a Cannes, hanno portato l’amore sul red carpet. L’attore è protagonista de Il traditore di Marcocchio, e la moglie e collega è la sua prima fan. La loro è una bellissima storia. Stanno insieme da 16 anni. Si sono conosciuti a una festa. Lui, «Picchio», le ha pestato il piede. Da lì hanno iniziato a chiacchierare. Non hanno più smesso. La ricetta che per loro funziona è: vedersi quanto basta, mantenere le giuste ...

meryanne61 : RT @Babbaribba: ...per chi apprezza il genere.....c'è un film su Rai1.....Duisburg Linea di sangue, film di Enzo Monteleone, con Daniele L… - AndreaAAmato : Anna Ferzetti: Con Piefrancesco Favino passiamo le ore su Skype, l'unico modo per vederci @Raiofficialnews -