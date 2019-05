Anche Zaniolo saluta De Rossi | “ho avuto i brividi stasera”

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Daniele Delascia la Roma dopo 16 anni, il suo erede a centrocampo (non come ruolo in sé) potrebbe essereè andato il premio del miglior giovane dalla Lega Calcio. “Un significato importantissimo, sono felicissimo di ricevere questo premio, spero di vincerne altri in futuro continuando a lavorare in allenamento. È una grande soddisfazione e, guardando avanti, bisogna prenderne altri“, ha detto il giovane centrocampista giallorosso a Sky al termine della gara vinta con il Parma. Poi su Daniele Deha aggiunto: “Non servo io a descriverlo come persona e come calciatore. Oggi ho provato tantissime emozioni eper una persona così, amata così in questa grandissima città. Spero soltanto di fare la metà di quello che ha fatto lui. Ora devo lavorare in allenamento“, ha aggiunto. A Roma c’è molta attesa per ...

