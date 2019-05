Analisi Auditel | la serata di sabato 25 maggio 2019

Analisi Auditel : la serata di venerdì 24 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto alla soglia del 20% . La curva del Tg La7 è sulla linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e Otto e mezzo scorrono fra il 5 ed il 9% di share. L'access time vede la curva di Striscia la notizia ...

Analisi Auditel : il pomeriggio di mercoledì 22 maggio 2019 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 16%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 22% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre nei pressi del 15% di share, salendo nel corso della messa in onda fino al 18% e con la curva gialla dello Sportello di ...

Analisi Auditel : la serata di sabato 18 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che stavolta scorre quasi appaiata con quella del Tg5 entrambe fra il 20 ed il 25% di share . La curva del Tg La7 è di poco sopra la linea del 5% di share con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono attorno al 5% di share. L'access time vede la curva di Striscia la notizia che scorre al comando fra il 15 ed ...

Analisi Auditel : la serata di venerdì 17 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 23% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto alla soglia del 20%. La curva del Tg La7 è di poco sopra la linea del 5% di share con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 4 ed il 9% di share, con la linea del talk di Lilli Gruber al ...

Analisi Auditel : il pomeriggio di lunedì 13 maggio 2018 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 17%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 21% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre nei pressi del 15% di share, salendo nel corso della messa in onda fino al 16% e con la curva gialla dello Sportello di ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 11 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando seppur più basso del solito, toccando il 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sula linea del 20% . La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Otto e mezzo e Stasera Italia fine settimana scorrono sulla linea del 5% di share. L'access time vede al comando la ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 7 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 23% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto alla soglia del 20% . La curva del Tg La7 è di un paio di punti al di sopra la linea del 5% di share (il dibattito politico come sempre premia in Tg Mentaniano) con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 4 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto alla soglia del 20% . La curva del Tg La7 è sulla linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e Otto e mezzo scorrono attorno al 5% di share. L'access time vede la curva di Ballando tutti in pista ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 3 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. La curva di Otto e mezzo scorre attorno all'8% di share con la linea di Stasera Italia al 5%. L'access time vede al ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di giovedì 2 maggio 2019 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 17%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 21% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre a metà strada fra il 10 ed il 15% di share, salendo nel corso della messa in onda fino al 16% e con la curva gialla dello ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 30 aprile 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto alla soglia del 20% . La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 9% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 4 e l'8% di share. L'access time vede la curva di Soliti ignoti ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 27 aprile 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre nei pressi della soglia del 20% . La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 5 e l'8% di share. L'access time vede la curva di Ballando con ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di venerdì 26 aprile 2019 : Gentili amici di TvBlog eccoci a navigare fra le curve degli ascolti minuto per minuto del pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile 2019. Nel giorno successivo alla festa della liberazione dal nazifascismo, è la curva della terza rete con i Tg Regionali ed il suo fedele pubblico a primeggiare al margine sinistro del nostro grafico, toccando il 17% di share. La curva arancione di Canale5, abituata a primeggiare nei pomeriggi feriali, si mette ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 25 aprile 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre sotto la soglia del 20% . La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 9% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 5 e l'8% di share. L'access time vede la curva della partita di ...