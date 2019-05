Amici 18 | vince come da copione il tenore Alberto Urso Per il prossimo anno scatta la

Amici 2019 - finale in diretta : Vincenzo quarto classificato : finale Amici 2019 Ci siamo: è tempo di finale per Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio fino alla proclamazione del vincitore. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della finale 21.14: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla finale, salutando ...