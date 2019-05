Allerta Meteo Sardegna | criticità gialla nel centro nord

Allerta Meteo Firenze : codice giallo per rischio idrogeologico/idraulico : Allerta Meteo codice giallo a Firenze per la pioggia con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle): lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra ...

Allerta Meteo Toscana : nuovo avviso di criticità per temporali : La protezione civile della Regione Toscana emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida fino alla mezzanotte di domani. Oggi sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio. I fenomeni risulteranno di intensità debole o moderata. Possibili locali rovesci più probabili sulle zone centro-meridionali e costa. Ovunque sono previsti cumulati medi significativi, salvo le zone di nord-ovest dove risulteranno inferiori. Codice giallo ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità gialla per maltempo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per precipitazioni e temporali valido a partire dalle 8 di domani mattina e per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale. La criticita’ e’ gialla su tutte le zone di Allerta con rischio idrogeologico localizzato. Si prevedono, in particolare, “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sull’Italia : fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...

Meteo - torna il maltempo : Allerta al centro-nord - piogge e temporali : La tregua di Meteo accettabile è già finita. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il...

Meteo Sicilia - Allerta gialla della Protezione Civile : domenica 26 maggio : Protezione Civile annuncia un’allerta Meteo gialla dalle prime ore di domani, domenica 26 maggio 2019, e per le successive 24-36 ore, in Sicilia

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge e temporali : Dopo un anticipo d’estate, con temperature anche oltre i 25 gradi, ritorna il maltempo in Sardegna, dove è scattata una nuova Allerta della Protezione civile per condizioni Meteo avverse soprattutto nella parte meridionale e orientale dell’Isola. In particolare a destare preoccupazione sono le abbondanti piogge previste sino alle 18 di lunedì 27 maggio. Nelle prossime ore sono attese, infatti, precipitazioni sparse specie sul settore ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per pioggia e temporali fino a domani : Codice giallo per pioggia e temporali che interesseranno le aree appenniniche e quelle centro-meridionali della Toscana con validità dalle 13 fino alle ore 21 di oggi e dalle 13 fino alle 21 di domani, giovedì 23 maggio. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa della protezione civile regionale per il permanere di condizioni di instabilità, soprattutto nel corso del pomeriggio, che interessano tutta l’area del Mediterraneo centrale. Oggi ...

Allerta Meteo Veneto : permane lo stato di attenzione per criticità idraulica e possibili frane nell’Alpago : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha aggiornato le zone di Allertamento per criticità idrogeologiche e idrauliche. Per quanto concerne la valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica, i livelli lungo l’asta del Fratta Gorzone rimarranno sostenuti per la giornata di oggi e di domani. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti dovuta alla saturazione dei terreni in ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua : “Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’Allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Veneto : preoccupazione per i livelli di alcuni corsi d’acqua : Continuano a preoccupare, in Veneto, i livelli idrometrici sostenuti su vari corsi d’acqua a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. Alla luce della situazione attuale, e delle previsioni per le prossime 24 ore, che indicano nuove precipitazioni intermittenti e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità, valido fino ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per il livello dei fiumi : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha aggiornato le zone di Allertamento per criticità idrogeologiche e idrauliche: a seguito delle precipitazioni delle scorse ore si prevedono livelli idrometrici sostenuti non solo per i fiumi Bacchiglione e Agno-Guà, ma in ulteriore crescita anche per le aste fluviali del Meschio, Monticano e Livenza. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche abbondanti, ...

Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto : Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto, di seguito i bollettini di criticità emessi dai centri funzionali decentrati Allerta Meteo Emilia Romagna Allerta Arancione: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Note Previsionali: Per la giornata ...