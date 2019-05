Alle Europee 50 milioni di italiani al voto per i nuovi 73 eurodeputati

ilfogliettone

(Di domenica 26 maggio 2019) Una sola giornata per votare e per scegliere i 73 (o 76 dopo la Brexit). Oggi 50e 952.719 cittadini- residenti in Italia, nei paesi non Ue e per la quota di 1 milione e 650 mila nei paesi Ue - dovranno scegliere i loro rappresentanti in Europa per i prossimi cinque anni. Il processo elettorale è già in corso dal 23 maggio - primo paese a votare l'Olanda - e si conclude oggi quando ci saranno elezioniin Italia ma anche in Germania, Francia e altri diciannove paesi. Sono complessivamente 400i cittadini europei dei 27 Stati membri chiamati ad eleggere i 751 deputati del nuovo Parlamento europeo. Le sezioni elettorali per gli elettorisono in tutto 62.047.Al Regno Unito sono assegnati 73 seggi, lo stesso numero dell'Italia. Le nuove regole sulla composizione del Parlamento europeo, approvate dai leader europei durante ...

matteosalvinimi : In tanti mi avete chiesto chiarimenti su come si vota. È semplice. Domenica dalle 7 alle 23 per le Europee CROCE su… - welikeduel : Questa sera non saremo in onda, al nostro posto ci sarà Enrico Mentana con #bersagliomobile. Ci vediamo lunedì 27 m… - marattin : Per puro caso sono finito a conoscere questa storia di #MarkCaltagirone. E mi chiedo se è un patetico tentativo di… -