Alle 19 l’affluenza per le elezioni europee è stata del 43 | 27 per cento | in leggero

ilpost

(Di domenica 26 maggio 2019)rilevata19 per le, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 43,27 per, un dato inaumento rispetto a quello del 2014, quando19 aveva votato il 39,25 perdegli aventi

you_trend : ???? Ecco la mappa per provincia dell'affluenza alle ore 12 per le #Europee2019. La #Sicilia è l'unica Regione dove l… - you_trend : ?? Con 7584 comuni italiani rilevati su 7915, l'affluenza quasi definitiva per le #Europee2019 alle ore 12 è pari al… - you_trend : ?? Con 4828 comuni italiani rilevati su 7915, l'affluenza parziale per le #Europee2019 alle ore 12 è pari al 16,14%,… -