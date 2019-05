Alimenti | Leonardo genio anche in cucina tra aromi e dieta cruelty free

Alimenti : Leonardo genio anche in cucina tra aromi e dieta cruel free : Non solo artista, ingegnere e inventore: Leonardo da Vinci “fu anche cuoco, maestro di cerimonie e gourmet. In ogni luogo in cui visse creò degli orti ricchi di piante aromatiche, a Milano svolse un’attività documentata di cerimoniere, si rifiutava di mangiare animali uccisi, seguiva una sorta di dieta vegetariana, ed è appurato che abbia inventato un risotto giallo“, forse antesignano di quello alla milanese. A descrivere ...