Alimenti | Leonardo genio anche in cucina tra aromi e dieta cruel free

meteoweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019) Non solo artista, ingegnere e inventore:da Vinci “fucuoco, maestro di cerimonie e gourmet. In ogni luogo in cui visse creò degli orti ricchi di piante aromatiche, a Milano svolse un’attività documentata di cerimoniere, si rifiutava di mangiare animali uccisi, seguiva una sorta divegetariana, ed è appurato che abbia inventato un risotto giallo“, forse antesignano di quello alla milanese. A descrivere all’Adnkronos Salute il rapporto trae il cibo è Mario Pappagallo, autore di ‘Ilin, la leggenda del Codice Romanoff e le tavole dei signori’ (Giunti). “Se i disegni anatomici leonardeschi anticipano di secoli le tavole anatomiche della moderna medicina,– dice l’autore – fu innovativocome cuoco e cerimoniere. Era attento alla pulizia, gli interessava la ...