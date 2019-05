Affluenza record in Ue | cresce in Italia | Exit poll | Ppe primo partito | possibile

Elezioni europee - exit poll : Le Pen in testa in Francia. Affluenza record in 27 Stati : 51% : «È la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni». Così il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha commentato i dati sull’Affluenza delle Elezioni europee. Secondo i dati preliminari, in 27 Stati l’Affluenza media nell’Ue è stata del 51%. Non sono compresi i dati relativi alla partecipazione nel Regno Unito, che arriveranno più tardi i...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | In Francia e in Ungheria in testa Le Pen e Orban : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Affluenza record in Francia : alle 12 ha votato il 19 - 26% - 4 punti in più sul 2014 : Affluenza record per le elezioni europee in Francia dove alle 12 ha già votato il 19,26%, 4 punti in più rispetto alla scorsa tornata del 2014 quando alla stessa ora aveva votato il 15,70%. Ancora più bassa nel 2009 (14,81%) e nel 2004 (13,65%). Dal 1979, data delle prime elezioni europee, il tasso di partecipazione non è mai stato così alto. “Questo tasso di partecipazione a mezzogiorno è vicino ...

Elezioni in Spagna - Affluenza record : +9 - 5% rispetto al 2016 alle 18. Boom in Catalogna : affluenza alta alle Elezioni generali in corso in Spagna. alle 18 il dato si attestava al 60,72%, oltre 9,5 punti in più rispetto alle ultime Elezioni, quelle del 2016. Partecipazione particolarmente alta in Catalogna, dove l’affluenza si attesta al 64,19%, quasi il 18% in più (17,81%) rispetto alle precedenti Elezioni....

Spagna - confermata l’Affluenza record Alle 18 è al 61% - +9% rispetto al 2016 : Invertita una tendenza che proseguiva dal 1993. Partecipazione particolarmente alta nei Paesi Baschi e in Catalogna

Elezioni Spagna - Affluenza record : 41.46% In aumento del 4.5% rispetto al 2016 : Urne aperte fino alle 20 in Spagna per le Elezioni generali. Più di 36 milioni e mezzo di cittadini – dei quali 1.157.196 affronteranno per la prima volta una consultazione elettorale – sono chiamati alle urne per decidere quale governo avrà il Paese iberico dopo la caduta del governo guidato dal socialista Pedro Sanchez. Alle 14 la partecipazione era del 41,46%, quattro punti e mezzo in più rispetto alle ultime Elezioni nel 2016 ed ...