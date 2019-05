Affluenza elezioni europee 2019 ore 19 | la mappa per regione

termometropolitico

(Di domenica 26 maggio 2019)ore 19:per. Disertano le Isole Mancano meno di tre ore alla chiusura dei seggi. Tra le 12 e le 19 sembra che ci sia stato un incremento tendenziale dell’. Alle sette di sera ha votato il 43,85% del censo elettorale, in aumento di più di un punto percentuale rispetto al parziale di 5 anni fa della stessa ora (42,15%). Vediamo – come per l’delle 12 -, le Regioni che votano di più e quali, invece, “disertano” le urne. L’ Emilia-Romagna mostra il maggior livello di partecipazione L’nella storica“rossa” è, attualmente, la più alta in Italia. Qui hanno votato, per le 19:00, già il 55,17% del censo. Da segnalare che non solo l’Emilia-Romagna si conferma come lapiù partecipe, bensì mostra un incremento importante rispetto ai ...

you_trend : ???? Ecco la mappa della differenza per provincia dell'affluenza alle ore 12, calcolata rispetto alla variazione medi… - Agenzia_Ansa : #ElezioniEuropee affluenza alle 19 in Italia al 41,92 % degli aventi diritto, un punto in più rispetto alle analog… - you_trend : ??? A #Torino l'affluenza per le elezioni regionali in #Piemonte si attesta al 15,29%: si tratta di un dato inferior… -