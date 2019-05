Absentia 2 ci sará? Negli ultimi episodi del 26 maggio | il mistero su Emily verrà

optimaitalia

(Di domenica 26 maggio 2019) Stana Katic tornerà per2? In attesa di scoprire il destino della suaByrne, stasera, 26, andranno in onda glidella serie thriller che ha emozionato e sconvolto per settimane il pubblico di Rai4. Ormai siamo alle battute finali: l'ex agente dell'FBI farà finalmente luce sul suo caso? Scoprirà chi è l'uomo che l'aveva catturata anni fa? Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo.Si inizia con l'o 1x09 dal titolo "Child's Play", di cui vi riportiamo la sinossi:riesce a ottenere delle informazioni da Charles e spera che questo faccia più chiarezza sul caso. Riuscirà a scoprire chi è che la sta inseguendo e riusciranno Tommy e Nick a catturaree mettere fine al caso che le ha distrutto la vita?La serata si conclude con il finale di stagione intitolato "Original Sin", ed ecco la trama:Tommy fa una nuova scoperta che getta ...

