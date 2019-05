10 lezioni sul sesso per cui ringraziamo Samantha di Sex and The City

vanityfair

(Di domenica 26 maggio 2019) L'amore è complicato, meglio ilIn questa vita bisogna provare tuttoUn dildo può diventare il tuo BFFL'uomo perfetto NON esisteFarecon l'ex non è una buona ideaL'amore verso sè stessi è il più importanteLe dimensioni contanoIlorale rende potentiDobbiamo conoscere a fondo il nostro corpoL'eiaculazione è (anche) una cosa da donneNessun dubbio che Sex & Theabbia segnato un prima e un dopo nel panorama delle serie televisive. Nato il 6 giugno 1988 (tra un po’ festeggia 21 anni!), questo telefilm ci ha fatto conoscere le quattro amiche iper glamour di New York che adesso ci fa strano immaginare con una faccia che non sia quella delle rispettive attrici interpreti. PrendiamoJones, la donna grazie alla quale abbiamo compreso che le love story sono assolutamente più noiose delle sex story. Per noiè la bellissima Kim Cattral (per la quale il ...

Mov5Stelle : I lavori su E-learning non si fermano mai. Siamo orgogliosi di annunciarvi che oggi rilasciamo il corso sul bilanci… - bwin1966 : RT @Mov5Stelle: I lavori su E-learning non si fermano mai. Siamo orgogliosi di annunciarvi che oggi rilasciamo il corso sul bilancio Europe… - Zr2012Roberto : RT @Mov5Stelle: I lavori su E-learning non si fermano mai. Siamo orgogliosi di annunciarvi che oggi rilasciamo il corso sul bilancio Europe… -