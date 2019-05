WhatsApp | foto profilo Ecco perché molti utenti la stanno cancellando

Alle strette finali la modalità scura di WhatsApp : le foto definitive : Nuovi dettagli sono emersi relativamente alla modalità scura di WhatsApp, funzionalità destinata a fare la sua apparizione molto presto data la buona mole di indizi che si stanno susseguendo via via nel corso di questi ultimi giorni. Come riportato da 'WABetaInfo', la beta contraddistinta dalla sigla 2.19.139, ha portato con sé alcuni tratti inediti della modalità a tinte scure, che dovrebbe consentire di salvaguardare il più possibile la durata ...

Virus WhatsApp in foto del buongiorno e buonanotte? Bufala in rispolvero dopo il caso spyware : C'è chi vede Virus WhatsApp dappertutto, in questo momento. Nella giornata di ieri abbiamo approfondito un reale allarme partito dagli stessi esperti dell'applicazione di messaggistica che hanno dovuto ammettere la pericolosità di uno spyware per il loro servizio. Dalla realtà alla finzione tuttavia, visto che una già nota catena sull'app oggi invece allarma gli utenti riguardo la condivisione di immagini ma la notizia è del tutto falsa e ...

Come scaricare foto o video dagli stati WhatsApp : Visto che volete effettuare il download di un contenuto pubblicato da un contatto sulla popolare app di messaggistica istantanea, cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come scaricare foto o video dagli stati WhatsApp leggi di più...

Un altro assaggio della modalità scura di WhatsApp : foto : Non si danno per vinti gli sviluppatori di WhatsApp, più che mai intenzionati a portare la modalità scura all'interno dell'app di messaggistica istantanea, allo scopo di far riposare gli occhi e di dare tregua alla batteria dei nostri smartphone. La funzione non è ancora disponibile, ma i developers stanno lavorando sodo per integrarla al più breve possibile. Nella versione beta 2.19.85, che potrete scaricare da qui su APKMirror (come semplice ...

Buon 1 maggio 2019 : foto - video e frasi per Festa dei Lavoratori su WhatsApp : State cercando un modo originale per augurare un Buon 1 maggio 2019 per celebrare a dovere la Festa dei Lavoratori? WhatsApp è il canale principe di diffusione, ma potete usare anche Facebook e gli altri social network. Mancano poche ore all'evento, ed è quindi giusto premunirsi per tempo. Sulle pagine di OM troverete foto, video e frasi adatte all'occasione, per fare bella figura con tutti i vostri amici e conoscenti. Si parte dalle frasi, o ...

WhatsApp - attenti ai furti delle foto del profilo : Nuovo allarme sicurezza per gli utenti di Whatsapp. In queste ore si parla di una truffa che partirebbe dal furto delle foto del profilo

Novità primaverili per le emoticon WhatsApp : confronto in foto tra emoji attuali e future : Le emoticon WhatsApp o sarebbe meglio chiamarle emoji sono sempre fondamentali nelle chat dell'applicazione di messaggistica. Spesso sostituiscono parole o anche intere frasi nel momento in cui rappresentano soprattutto uno stato d'animo o un'emozione. Proprio per le ben note "faccine" ma anche per i simboli sempre più utilizzati, è in arrivo un'interessante Novità, ben messa in evidenza nell'ultima beta Android 2.19.106, così come evidenziato ...

Bolletta gas : foto contatore Italgas Reti su WhatsApp - quando non è truffa : Bolletta gas: foto contatore Italgas Reti su Whatsapp, quando non è truffa Come riconoscere una truffa della Bolletta gas Di truffe oggi ce ne sono tante all’ordine del giorno e bisogna avere mille occhi aperti. Alcuni di questi raggiri agiscono anche sulla Bolletta gas e luce. I classici finti tecnici che, sprovvisti di tesserino, raccolgono dati utili per la sottoscrizione di un altro contratto all’ignaro cliente. Magari con costi bassi ...