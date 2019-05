We Generation | al Wired Next Fest il viaggio delle nuove generazioni nel futuro

wired

(Di sabato 25 maggio 2019) Giacomo Mazzariol, Sara Wheaterly e Fabio De Benetti al2019 (foto: Zoe Vincenti) Preparare i leader di domani, le loro carriere e le loro traiettorie professionali, rivolgendosi in particolare alla generazione degli attuali ventenni. È questo l’obiettivo del progetto We, realizzato da Audi in collaborazione con H-Farm e arrivato anche aldi Milano con un talk e due workshop che hanno visto la partecipazione, rispettivamente, di Giacomo Mazzariol, Sofia Viscardi e Matteo Corradini di The Pills. I tre eventi sono stati l’occasione per raccontare com’è andata la prima edizione dell’iniziativa: un tour per i luoghi dell’innovazione in cui tre ragazze e due ragazzi selezionati hanno incontrato alcunefigure chiave del panorama tecnologico italiano e internazionale, diventando gli storyteller della loro stessa ...

