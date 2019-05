Wanda Nara non teme giudizio | la moglie-agente di Icardi pubblica nuovamente sui social

De Laurentiis a tutto campo : “Al momento non ho comprato alcun calciatore! Su Trippier ci devo pensare. Quagliarella? Dipende da lui! Sul contratto di Ancelotti - Wanda Nara e Sarri…” : De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del suo compleanno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Settanta anni con l’augurio dello Scudetto? Ringrazio i tifosi. Vincere uno scudetto sarebbe un’unica e fortissima emozione, una festa veramente straordinaria, però gli voglio dire che la mia festa nella ...

Non ne sei all'altezza! Wanda Nara sommersa dalle critiche sul web : La moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara, è stata fortemente criticata, per una foto che la immortala mentre sfoggia un outfit firmato Elisabetta Franchi. L'abito nero indossato dall'influencer è una creazione che porta la firma della stilista che ha voluto proporre ai suoi follower e agli altri utenti su Instagram il suo outfit, per il quale Wanda ha posato da fashion blogger.-- In moltissimi, tra i follower della stilista, ...

Si è fatta mora! Wanda Nara cambia look e lascia tutti a bocca aperta : La bombastica moglie de Icardi ha pubblicato sui social una foto che mette in mostra la sua trasformazione ... da bionda a castano scura. Un look nuovo che ha diviso il web e c'è chi pensa si tratti di una parrucca. Pare che dobbiamo dire addio alla biondissima Wanda Nara, oggi il suo look è stato completamente stravolto e la prorompente argentina ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto i tanti follower con i quali ha condiviso il ...

Wanda Nara hot allo specchio : apre lo spacco del vestito e mostra tutto : Wanda Nara Icardi non si lascia sfuggire una nuova occasione per regalare ai fan momenti di innegabile sensualità. Prima di andare in onda ha pubblicato delle stories su Instagram con indosso un vestito super sexy e dallo spacco vertiginoso. Dietro le quinte di “Tiki Taka” ha pubblicato selfie allo specchio e video in cui con una mano apre il vestito e lascia intravedere l’intimo. Wanda si conferma regina dei social e della provocazione. ...

Wanda Nara occupa il parcheggio di Barbara d'Urso - : Wanda Nara a Mediaset occupa il parcheggio riservato di Barbara d'Urso: avrà voluto lanciare qualche messaggio alla regina di Mediaset? Paola Francioni Per partecipare alla puntata di Tiki Taka, Wanda Nara ha ben pensato di lasciare la sua auto nel parcheggio riservato a Barbara d'Urso. Come colonna sonora ha scelto la canzone che ha fatto da sottofondo ai promo pubblicitari del Grande Fratello, di cui era concorrente sua ...