VNL femminile | la rosa della Rep Dominicana guidata dalla stellina Natalia Martinez

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Nella quarta sfidaNations League 2019, le azzurre del CT Davide Mazzanti si troveranno di fronte la Repubblica. La Nazionale panamericana presenta unacon atlete esperte e molte giovani dal promettente futuro. Alla guida tecnica c'è il brasiliano Marcos Kwiek, ormai in panchina dal 2008. Il CT Marcos Kwiek Con il CT brasiliano le dominicane hanno raggiunto risultati brillanti rispetto alla storia precedente. Nel 2009, 2011 e 2013 hanno conquistato l'argento nella Coppa Panamericana, mentre nel 2010 hanno vinto l'oro. Ottime le prestazioni anche nel World Grand Champions Cup, chiuso con il bronzo nel 2009. Fiore all'occhiello è stato il quinto posto nei mondiali FIVB del 2014. In precedenza Kwiek era stato vice allenatoreNazionale brasiliana tra il 2003 e il 2007. Il calendario Dopo il deludente 12° posto di un anno fa, la partenza delle dominicane è stata ...

ZolkiewskaJ : @ansiaperenn3 Da quanto so io la VNL in Italia proprio non la ha in onda nessuno. Ne maschile ne femminile. - Federvolley : #VNLWomen I risultati e la classifica della 1a settimana ?? ??Tutti i dettagli ?? - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #Volleyball VNL femminile – Due sole squadre a punteggio pieno: Turchia ed Usa, Italia imbattuta -