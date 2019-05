VIDEO – Reims-Psg | disastro Buffon | doppia papera clamorosa dell’ex Juve

forzazzurri

(Di sabato 25 maggio 2019)-Psg,nell’ ultima giornata di Ligue 1. Il portiere exchiude nel peggiore dei modi la stagione tra i pali del club parigino. Termina infatti con un brutto ko il campionato del Psg che rimedia un secco 3-1 sul campo del, in cui sono palesi le colpe di Gianluigi. L’ exsbaglia infatti sia in occasione del vantaggio di Baba al 36′ che in quella del raddoppio di Cafaro. Poi Mbappé accorcia al 59′ e a tempo scaduto Chavarria va a segno in contropiede confuori dai pali.-PSG 3-1Il Psg chiude una stagione in cui ha letteralmente dominato la Ligue 1 con una sconfitta, la quinta in un campionato caratterizzato invece da ben 29 vittorie (oltre a quattro pareggi). Ainvece a vincere sono i padroni di casa, che abbattono per 2-1 i confermati campioni di ...

