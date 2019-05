Video e scaletta del tour delle Spice Girls | tanto girl power ma il primo concerto è un

Spunta il Video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : primi assaggi di scaletta : A qualche settimana dall'inizio dei concerti, arriva il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, con qualche assaggio della scaletta pensata per l'evento congiunto che prenderà il via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Tra le canzoni interpretate durante le prove compaiono Sognami di Biagio Antonacci e una nuova versione di Resta in Ascolto. Scelte che non sorprendono, queste, dal momento che i due artisti ...

Ariana Grande al Coachella 2019 diventa la quinta NSYNC e duetta con Nicki Minaj e Diddy (Video e scaletta) : Domenica notte è andato in scena il primo concerto di Ariana Grande al Coachella 2019 con ospiti non solo gli attesi NSYNC, ma anche Nicki Minaj e Diddy. La Grande è stata la headliner dell'ultima giornata del primo weekend di quest'edizione del Festival: il suo concerto è andato in scena sul main stage di Indio domenica 14 aprile e tornerà nella stessa location domenica 21 aprile. Nel suo concerto, aperto sulle note dell'iconica God Is A ...

Scaletta del concerto di Giorgia ad Ancona - al via il Pop Heart Tour in un trionfo di cover e d’amore (Video) : Il concerto di Giorgia ad Ancona apre ufficialmente la lunga serie di concerti che l'artista romana ha concepito per il supporto di Pop Heart, nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di novembre e che ha voluto anticipare con Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Nella Scaletta sono quindi presenti i brani dell'album rilasciato pochi mesi fa ma anche tanti successi di carriera che vanno ad arricchire una setlist lunghissima nella ...

La cantante Giusy Attanasio 'salta' dalla scaletta di Dritto e rovescio : "Sono sconvolta - non parteciperò più!" (Video) : Nell'appuntamento di Dritto e rovescio andato in onda su Retequattro ieri sera, giovedì 4 aprile, ci sarebbe dovuta essere anche un insolito ospite. Il programma che generalmente si occupa di attualità con dibattiti in studio, talvolta anche dai toni sopra le righe, avrebbe dovuto avere in scaletta anche l'intervento in studio della cantante Giusy Attanasio ma così non è.In un post pubblicato su Facebook accomapagnato da un video, la ...

Vent’anni d’amore nel concerto di Le Vibrazioni a Milano con Dear Jack - Enrico Nigiotti e tanti altri ospiti : Video e scaletta : Il concerto di Le Vibrazioni a Milano mette insieme 20 anni di musica della band di Francesco Sarcina che per l'occasione ha voluto riunire amici e colleghi in una serata evento con la quale hanno inaugurato il tour con il quale raggiungeranno tutta l'Europa. La scaletta del live al Mediolanum Forum di Assago si apre con Così sbagliato, brano che la band ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 dopo la reunion che hanno festeggiato ...

Love Tour 2019 parte col botto - quello di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che cade sul palco di Jesolo : Video e scaletta : È partito con un sold out il Love Tour 2019, ma soprattutto è partito col botto, quello letterale di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che cade sul palco di Jesolo e inaugura così, con uno scivolone, la seconda parte della prima Tournée della band romana nei palazzetti di tutta Italia. Il primo concerto del Tour a supporto dell'ultimo album in studio, l'ultrapop Love che ha raggiunto il primo posto in classifica Fimi lo scorso autunno, è ...