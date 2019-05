Vergogna nel mondo del calcio | gli grida ‘negro di m…” | dieci giornate di squalifica!

Pamela Prati - Eliana Michelazzo esplode nella notte : "Vergognatevi" : Eliana Michelazzo, l'agente di Pamela Prati nella bufera per aver inventato Mark Caltagirone, dopo l'ospitata da Barbara d'Urso si sfoga sui social. Nel cuore della notte, quando ancora l’intervista di Pamela Prati a Verissimo stava facendo il giro dei principali siti web, Eliana Michelazzo ha decis

Eliana Michelazzo sbotta - sfogo nella notte : “Sono schifata. Vergognatevi!” : Eliana Michelazzo replica alle accuse: lo sfogo nel cuore della notte Questo è davvero un periodo particolare per Eliana Michelazzo che, dopo aver raccontato la sua verità a Live – Non è la d’Urso, continua oggi ad essere pesantemente attaccata e criticata sui social (e non solo). Per cercare di mettere la parola fine al […] L'articolo Eliana Michelazzo sbotta, sfogo nella notte: “Sono schifata. Vergognatevi!” ...

Grande Fratello - 'che Vergogna'. Sotto le lenzuola - robe piccantissime : 'la prima volta' nella casa - beccati : lenzuola frizzanti al Grande Fratello . Nel serale di lunedì 15 aprile Barbara D'Urso ha mandato in onda alcune piccanti immagini dei momenti di intimità tra la marocchina Mila Suarez e il napoletano ...

Grande Fratello - "che Vergogna". Sotto le lenzuola - robe piccantissime : "la prima volta" nella casa - beccati : lenzuola frizzanti al Grande Fratello. Nel serale di lunedì 15 aprile Barbara D'Urso ha mandato in onda alcune piccanti immagini dei momenti di intimità tra la marocchina Mila Suarez e il napoletano Gennaro Lillio. Qualche ora dopo, in giardino, i due ragazzi si sono mostrati piuttosto sulle spine p

Alessia Marcuzzi - nuovo orrore. "Viziate di m***" - oltre la Vergogna per questa foto : la insultano nel privato : nuovo orrore su Alessia Marcuzzi, stavolta le bestie social prendono di mira anche sua figlia Mia. La conduttrice Mediaset di Iene e Isola dei famosi si è concessa una vacanza a Dubai insieme alla ragazzina e a un'amica, accompagnata a sua volta dalla figlia. Località esotica e "lussuosa"? Troppo, p

Nelle pubbliche scuse di Felicity Huffman per lo scandalo college la colpa e la Vergogna. E il marito William H. Macy? : Dopo l'arresto dello scorso mese, arrivano le scuse di Felicity Huffman per lo scandalo college: l'attrice di Desperate Housewives - arrestata a marzo insieme a 50 persone tra cui altri genitori e funzionari scolastici con l'accusa di corruzione per aver pagato mazzette per garantire l'ingresso della figlia all'università - ha rotto il silenzio proclamandosi colpevole e scusandosi per aver compiuto un reato così infamante. L'attrice sarà uno ...

"Vergognati - alla tua età...". La Marcuzzi nel mirino per la foto osé : Alessia Marcuzzi torna nuovamente nella bufera per una foto pubblicata su Instagram. A cira una settimana dalla fine dell'Isola dei Famosi, la conduttrice viene sommersa dalle critiche da parte dei suoi follower sul social network. La foto incriminata, giudicata troppo volgare, ritrae la Marcuzzi seduta a terra in posa con le gambe larghe e incrociate, vestita solamente con un body nero molto aderente.Le critiche per Alessia MarcuzziSicuramente ...