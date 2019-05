Venezia | cadavere ritrovato vicino la Basilica di San Giovanni e Paolo | probabile suicidio

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a, precisamente alladi San(sestiere di Castello), dove un giovane di 25 anni, di nazionalità tedesca, si sarebbe gettato nel vuoto dalla sommità dell'edificio religioso. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo veneto, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni passanti, che hanno notato la salma dell'uomo a terra, che giaceva in una pozza di sangue nella piazza sottostante. Al momento non è chiaro come abbia fatto a salire sulla chiesa l'uomo in questione, ma probabilmente la vittima avrebbe usato alcune impalcature che si trovano sul lato su dell'edificio. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. Un volo assurdo La vittima sarebbe inoltre morta sul colpo, in quanto ha fatto un volo di diverse decine di metri, almeno 20 o 30 secondo quanto stabilito dagli investigatori. Lain ...

