Varata la nave Trieste | portaelicotteri della Marina Militare | Di Maio | “In arrivo altri

(Di sabato 25 maggio 2019) E’ Leonardo il fornitore e integratore dell’intero sistema di combattimento“, nuova unità anfibiaitalianaquesta mattina nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli). La “”, Landing helicopter dock (Lhd) è una nuova unità navale anfibia multiruolo di circa 25mila tonnellate di dislocamento, in grado di condurre operazioni anfibie e a lungo raggio, in teatro operativo cosiddetto “Mediterraneo allargato“, e in contesti multi forze e multi nazionali (joint e combined) come ad esempio le operazioni di reazione alle crisi nell’ambito di iniziative Nato, Ue o multinazionali. Per questa unità navale Leonardo fornirà un Combat management system di nuova generazione ad architettura aperta, modulare e riconfigurabile, caratterizzato da un alto grado di automazione, che ...

