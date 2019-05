TelevideoRai101 : Usa,giudice:Messico,stop fondi per muro - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Usa, nel Mississippi giudice blocca la legge anti-aborto #usa -

Unfederale blocca parzialmente il piano di Donald Trump Per costruire ilal confine con il. Lo riportano i media americani. IlHaywood Gilliam ha emesso una ingiunzione preliminare per fermare il progetto del presidente americano sul trasferimento di un mld di dollari dal dipartimenTo della Difesa per finanziare l'espansione del. Nell'ingiunzione si limita la costruzione a specifiche aree del Texas e dell'Arizona. La decisiione non vieta però a Trump di trasferireda altri progetti.(Di sabato 25 maggio 2019)