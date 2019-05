huffingtonpost

(Di sabato 25 maggio 2019) Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’2019, l’”Iraq 2003”. Unache non ha come motivazione vera il nucleareiano e neil contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, l’obiettivo strategico degli Usa è quello di abbattere un regime diventato “scomodo”. Scomodo per Washington come per i suoi più stretti alleati in Medio Oriente: l’Arabia Saudita e Israele. E questapuò vedere coinvolta l’.L’allarme è stato lanciato dalla stampa internazionale:dispiegherà ingli F35 nella base di. Il silenzio di Roma è ...

MediasetTgcom24 : Usa, Mike Pompeo: 'Vendita armi all'Arabia come deterrente per Iran' #usa - sputnik_italia : Ex militari americani chiedono a #Trump di non iniziare una #guerra contro l'#Iran - HuffPostItalia : Usa-Iran, la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia -