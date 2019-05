Una Vita | trame prossima settimana | Samuel si vuole costituire | Arturo salva Silvia

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) I telespettatori italiani della telenovela Una, in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, lasicuramente resteranno con il fiato sospeso. Gli spoiler rivelano cheAlday perderà il senno dopo essere stato minacciato dal padre (Jaime) che gli dirà di essere al corrente che il dottor Briz ha mentito sulla salute di Diego e di aver appreso la violenza che ha subito Blanca da parte sua. Il figliastro di Ursula Dicenta, in un vero raptus di rabbia, ucciderà il genitore e subito dopo deciderà di presentarsi in commissariato per ammettere l’omicidio compiuto.Reyes invece rischierà di morire a causa del marito che continuerà ad avvelenarla per averlo tradito con. Quest’ultimo con l’aiuto del tenente Tamayo metterà in salvo la sua amata facendo assicurare alla giustizia il generale Zavala. Rosina viene arrestata, Casilda non ricorda il marito Le ...

