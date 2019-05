Una sola pillola costa 1 | 2 milioni di dollari | la cura più cara al mondo è contro un

Lauda e il movimento : Una cosa sola : La scomparsa di Niki Lauda, lunedì 20 maggio, è di quelle che trascendono il significato di ciò che l’uomo aveva rappresentato in vita. Tre volte campione del mondo di Formula 1, idolo inimitabile di un’intera generazione cui regalò, a metà anni 70, una Ferrari nuovamente vincente, protagonista di una seconda esistenza dopo il terribile rogo […] L'articolo Lauda e il movimento: una cosa sola sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Simona Ventura fa Una proposta rivoluzionaria alla Rai (e sogna l’Isola) : Simona Ventura sorprende ancora una volta e, dopo il successo di The Voice, sogna di riportare i reality in diretta sulla Rai, partendo magari dall’Isola dei Famosi. Sono trascorsi nove anni da quando sulla tv pubblica andò in onda l’ultima puntata dello show ambientato in Honduras e considerato una creatura di Super Simo. All’epoca la conduttrice aveva già abbandonato il timone del programma (fra le polemiche) e aveva passato ...

Traforo del Gran Sasso da oggi percorrenza ad Una sola corsia - max km 60/h e divieto sorpasso : L'Aquila - Da oggi lunedì 20 maggio la circolazione nel Traforo del Gran Sasso sull'A24 sarà permessa su una sola corsia per galleria, con divieto di sorpasso e limite di 60 km/h: è quanto deciso in un incontro tecnico al ministero Infrastrutture e Trasporti, presenti rappresentanti di Strada dei Parchi, Infn e acquedotti di Teramo e L'Aquila. Il modello di circolazione è progettato per ridurre al minimo i ...

Napoli-Inter - Ancelotti : “Sto bene qui. C’è Una clausola…” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro l’Inter: “Un allenatore è sempre l’ultimo a saperlo, non c’è mai la certezza. L’esonero fa parte del lavoro di un allenatore, ora l’esperienza di tutti i giorni insegna che conta solo il risultato e diventa difficile programmare nel tempo. Lo sappiamo, siamo pagati anche per ...

Paura in Una scuola - crolla il solaio della palestra : terrore fra i bambini - ferito gravemente un operaio : Hanno sentito il boato e si sono molto spaventati i bambini che questa mattina si trovavano nella scuola elementare ‘Bartolo Longo‘ di Latiano, quando si è verificato il cedimento di una parte del solaio della palestra in ristrutturazione. Un operaio che si trovava in quel momento sul tetto, è precipitato ed e’ rimasto gravemente ferito. Lo riferiscono alcuni genitori dei piccoli alunni. Al momento dell’incidente i ...

Brindisi - crolla il solaio della palestra di Una scuola a Latiano : un operaio ferito : Si è temuto il peggio questa mattina a Latiano, un centro dell'hinterland Brindisino, dove durante alcuni lavori di ristrutturazione è crollato il solaio di una palestra scolastica. L'episodio si è verificato alla scuola elementare "Bartolo Longo", sita nel pieno centro del paese. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, all'improvviso il solaio della costruzione ha ceduto, e l'operaio che in quel momento si trovava a lavorare proprio in ...

Il CorMezz frena su Acuña - spunta Una clausola rescissoria di 60 milioni : Dal Portogallo, era arrivata ieri la notizia del Napoli sull’argentino Marcos Acuña, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona che sarebbe stata un’alternativa più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei. Viene categorizzato come un centrocampista esterno, ma sa adattarsi anche nel ruolo di terzino. Destra o sinistra per lui è indifferente e in più occasioni ha coperto entrambe le ...

NessUna royal tata! Meghan Markle è sempre più isolata a Palazzo : Meghan Markle è sempre più sola, adesso il marito Harry è a Roma mentre ancora Nessuna si è presa la responsabilità di voler essere la tata del piccolo Archie. Meghan ha solo la mamma Doria Ragland al suo fianco. Il principe Harry è sempre in viaggio, i cognati William e Kate Middleton la "snobbano" e non è stata scelta ancora la royal tata. La duchessa di Sussex per ora si gode il bambino a Frogmore Cottage e sembra non volere ...

In arrivo Una tempesta solare che potrebbe provocare un Blackout : In arrivo una tempesta solare che potrebbe provocare un Blackout Il NOAA ( National Oceanic and Atmospheric Administration ) ha rilevato l’arrivo di una tempesta solare moderatamente forte e aggravata da un piccolo buco nello scudo magnetico del nostro pianeta. Classificata G-2 potrebbe causare un reale Blackout nei nostri segnali radio generando guasti alle comunicazione e alle linee elettriche, specie su alte latitudini. La tempesta ...

Trenta chilometri a nuoto con Una gamba sola - l’impresa di Salvatore Cimmino : Salvatore Cimmino, atleta a cui manca un arto inferiore, ha compiuto una delle sue straordinarie imprese: sabato 11 maggio ha percorso a nuoto 30 chilometri, da Torre Annunziata a Massa Lubrense in sei ore. Una traversata realizzata per rinnovare l'appello per i Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario riguardante le protesi. I due comuni della Campania scelti dall'atleta ...

WhatsApp - scoperto spyware che infetta con Una sola chiamata. «Aggiornate subito l’app» : «Una falla nella sicurezza ha consentito l’installazione di spyware nei telefoni». Lo ha reso noto WhatsApp. In quanti casi? Questo ancora non si sa ma la società avverte: «Aggiornate l’applicazione»...

“L’Atalanta ha fame di vittoria. Tifosi e squadra sono Una cosa sola” : Alla vigilia della partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, particolarmente sentita qui a Bergamo, dove vivo, ho approfittato per intervistare una mia compagna di classe tifosa atalantina, Elisa Maggiorini. Ha 17 anni e una passione fortissima per i colori della squadra. Da quanto tempo sei tifosa? Come è nata questa passione? «sono tifosa dell’Atalanta dalla nascita, infatti quando sono nata all’ospedale di Bergamo 17 anni fa la prima cosa ...

WhatsApp - scoperta ‘falla’ che infetta con Una sola chiamata «Aggiornatelo» - Chi c’è dietro : L’ammissione dell’azienda che fa capo a Facebook: «Aggiornate il software». I ricercatori: «Una falla spaventosa». Il Financial Times: «Attacco portato avanti da una società informatica israeliana»