huffingtonpost

(Di sabato 25 maggio 2019) A Cannes la lotta di classe paga. E paga, per una volta, essere donne. La lotta di classe accomuna il capolavoro noir del sudcoreano Bong Joon-ho,”Parasite”- lad’oro dei miei sogni- e “Atlantique” dell’esordiente franco-senegalese Mati Diop, prima regista di origini africane nella storia del Festival, miracolata dal prestigiosissimo Grand Prix du Jury.Per qualità, sono due film lontani anni luce, ma guarda caso la giuria di Inarritu è riuscita a premiare ben tre delle quattro registe in concorso, un miracolo di correttezza sessista : anche la Céline Sciamma di “Portrait de la jeune fille en feu”per la sceneggiatura e l’austriaca Jessica Hausner di “Little Joe”per la miglior attrice, Emily Beecham.Chi vede in questo verdetto il prodotto del movimento “50/50” per la parità ...

HuffPostItalia : Una Palma perfetta - AbdelallLinda : @matteosalvinimi I cavoletti di Bruxelles contrastano i tumori. Non li definirei una schifezza. La nutella con più… - AntonioMariott4 : RT @CdT_Online: A #cannes2019 vince una commedia! Era ora, e la Palma d’oro al film coreano “Parassiti”, così come il premio per il miglior… -