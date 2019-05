Una nave militare maltese ha soccorso più di 200 migranti nel Mediterraneo

Falcone - a Palermo sbarca ancora Una volta la nave della legalità : Anche quest'anno Palermo ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992 accogliendo al porto la nave della legalità con a bordo 1.500 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il ventisettesimo anno di commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta è stato preceduto da numerose polemiche che hanno portato a due assenze illustri nell'aula bunker del carcere Ucciardone: quella del presidente della Regione Siciliana, ...

Chi decide se Una nave può sbarcare in un porto italiano? : Un gommone con alcuni migranti a bordo (foto: Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans – LaPresse) Nella tarda serata di domenica 19 maggio, i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca Sea Watch, sono stati portati a Lampedusa. Lo sbarco è stato la conseguenza di una decisione della procura di Agrigento che ha disposto il sequestro della nave per presunta violazione dell’articolo 12 del testo unico ...

Sea Watch - Finanza sequestra la nave : sbarcano 2 migranti - un disabile e Una donna incinta : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa. Sono due finora i migranti scesi dalla nave che si trova a meno di un km dal porto di Lampedusa (Ag). Le...

Giorgia Meloni - Una soluzione brutale : "Sea Watch nave pirata da affondare" : La Sea Watch? Giorgia Meloni ha una risposta semplice: "Se la Germania non la riconosce, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". Fine della storia. Da Napoli, per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, la leader di Frat

Epidemia di morbillo su Una nave di Scientology : è quarantena : Il morbillo blocca una nave crociera di Scientology da una settimana. L’imbaracazione Freewinds, appartenente alla setta americana, è attualmente ferma in una zona non accessibile al pubblico nel porto di Curacao, nel Mar dei Caraibi.Nella giornata di ieri, le autorità hanno ordinato alle persone ancora a bordo (17 membri dell’equipaggio, più 11 passeggeri) di rimanere a bordo per via del rischio di ...

L'Istituto Nazionale di Oceanografia ha comprato Una nave rompighiaccio per 12 milioni : L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-Ogs di Trieste, con un finanziamento di 12 milioni, ha acquistato la nave rompighiaccio "Ernest Shackleton" della norvegese Rieber Shipping già utilizzata dal British Antarctic Survey. La Shacketon è stata individuata proprio per le sue caratteristiche tecniche che la rendono adatta a supportare le attività di ricerca della base italiana "Mario Zucchelli" nel Mare di Ross in ...

Migranti - Alarm Phone : naufragio di Una nave al largo della Tunisia - Sky TG24 - : Alarm Phone lancia l'allarme su Twitter: "L'operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori". Poche ore prima, un'altra imbarcazione partita dalla Libia ...

19 : 02 | Usa sequestrano Una nave della Corea del Nord : "Violate sanzioni" : 09.05.2019 - Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno infatti sequestrato una nave NordCoreana usata per vendere carbone. L'accusa dell'amministrazione Trump è di "violazione delle sanzioni internazionali" da parte del regime di Kim Jong-un. L'imbarcazione sequestrata "si sta ora avvicinando alle acque territoriali statunitensi", affermano fonti del dipartimento di Giustizia americano.

Ricerca - Del Negro : “Italia ha Una nave polare” : “Finalmente anche l’Italia ha una nave polare con cui potere accedere in autonomia alle basi scientifiche in Antartide. L’acquisto della nave mi è stato comunicato proprio oggi. E’ una bella notizia”. Lo ha annunciato Paola Del Negro, direttore generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale alla inaugurazione di Slow Fish a Genova. “Non è una nave nuova ma usata – ha ...

Migranti - nave Sea Watch 3 torna in mare : vince ricorso in tribUnale contro l’Olanda : Sea Watch 3, dopo essere stata bloccata in porto per un mese, tornerà in mare: il tribunale dell'Aia, a cui l'ong aveva presentato ricorso, ha dato torto al governo olandese, che lo scorso 2 aprile aveva emanato un nuovo codice di navigazione molto restrittivo che di fatto impediva all'ong di operare.

Vasco - Una nave personalizzata per il tour Non Stop Live 019 : Vasco Rossi è pronto per salpare. La rockstar si prepara per il 'Vasco Non Stop Live 019', otto concerti che andranno in scena tra Milano e Cagliari,. E, per portare i suoi fan in Sardegna, Vasco ha ...

A Santa Lucia Una nave da crociera statunitense è stata messa in quarantena per un caso di morbillo : Una nave da crociera statunitense che si trova nell’isola caraibica di Santa Lucia è stata messa in quarantena dopo che è stato scoperto un caso di morbillo a bordo: lo ha confermato la dottoressa Merlene Fredericks James, capo del servizio