Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 20 | 10

(Di sabato 25 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrara in apertura ancora una volta il fallimento di Mercatone Uno shernon holding della società che gestiva i punti vendita è stata dichiarata. fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza ti ha Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda ha spiegato la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici che vantano crediti non riscossi per circa 250 milioni di euro che aveva acquisito 55 punti vendita meno di un anno fa ed un mese fa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo oltre 1800 dipendenti in tutta Italia davanti ai numerosi negozi chiusi sit-in dei Lavoratori Mi impegnerò personalmente in grandi sindacati lavoratori fornitori la proprietà non si possono lasciare i dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi dice Matteo Salvini brexit fuori ...

