Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 15 | 10

(Di sabato 25 maggio 2019)Daily News radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio per trasferelli 54 migranti tutti uomini e tutti di nazionalità pakistana sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi la scorsa notte da un pattugliatore della Guardia di Finanza Largo delle Coste di Isola Capo Rizzuto nel crotonese due cittadini russi ritenuti Gli scafisti dell’imbarcazione sono stati arrestati si è recato sotto casa della sua ex ma dalla finestra dell’appartamento l’attuale compagno della donna gli ha sparato con un fucile ad aria compressa sapere dove è successo ieri notte intorno alle 2 a Forlì protagonisti due uomini di 36 anni di origine pugliese il perito residente in provincia di Cesena l’altro in provincia di Bologna il presidente americano Donald Trump è arrivato oggi a Tokyo per una visita di 4 giorni l’inquilino della Casa Bianca ...

