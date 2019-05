Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 12 | 10

Scuola - stabilizzazione docenti precari Ultime Notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Rocco commisso miliardario americano di origine italiana fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina New York Times sulla propria dizione online con Mitos trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni e anche il presidente del New York Cosmos lo scorso anno ricorda il New York Times ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio chiuse le campagne elettorali da mezzanotte scartato il silenzio elettorale in Italia in vista delle elezioni europee in programma domani a tenere banco nei comizi di chiusura sono stata l’ennesima intenzioni del governo tra lega e cinque stelle anche se entrambi i partiti hanno smentito l’intenzione di porre fine alle ...

Scuola - precariato e reclutamento Ultime Notizie : ora tocca ai vincitori concorsi e ai docenti di ruolo : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dato il proprio assenso alle ‘misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013.’ Ministro Bussetti apre ai precari ‘storici’: Snals ‘Bene, ma non basta’ Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio ieri l’esplosione di un pacco bomba in centro a Lione in Francia causato almeno 7 feriti tra cui una bambina di 8 anni nessuno per fortuna sarebbe in pericolo di vita secondo la procura della città francese si è trattato di un pacco bomba ha riempito di chiodi viti e bulloni lasciato in strada è sospettato un uomo in ...

Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulio Ferrigno politica in apertura non Chiederemo agli impatti dice il Sottosegretario leghista Giorgetti Nell’ultimo giorno di campagna elettorale per le europee di Maio nega che il voto possa modificare i libri nel ricorda che il MoVimento 5 Stelle al 36% del Parlamento e la maggioranza assoluta del Consiglio dei Ministri è così ...

Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Caprera britannica Teresa mi ha annunciato oggi le dimissioni da leader del partito conservatore per il 7 giugno esprimendo rammarico per non essere riuscita ad attuare la brexit e affidando nella realizzazione al suo successore alla guida che dovrà essere eletto nelle successive settimane per far subentrare come primo ministro downing ...

Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione studio Giuliano Ferrigno le uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sia percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito esperienza con selezione in uscita come nel 2013 il ministro dell’istruzione Marco Bussetti su Facebook il governo recepisce quindi le richieste dei sindacati della scuola ...

Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la Gran Bretagna avrà un nuovo premier entro la data del recesso attivo del parlamento fissata secondo il calendario di Westminster per il 24 luglio lo hanno annunciato in una nota il presidente del Partito conservatore ai vertici del comitato 1922 organo esecutivo del gruppo parlamentare fissano i tempi per l’elezione del successore di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Trump e lo spiraglio per Huawei - 24 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apre uno spiraglio per Huawei e la Cina, 24 maggio 2019,