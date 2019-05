Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriele Luigi in studio chiuse le campagne elettorali da mezzanotte scartato il silenzio elettorale in Italia in vista delle elezioni europee in programma domani a tenere banco nei comizi di chiusura sono stata l’ennesima intenzioni del governo tra lega e cinque stelle anche se entrambi i partiti hanno smentito l’intenzione di porre fine alle esperienze di governo dopo le urne gli si è votato in Irlanda quest’oggi votano i cittadini della Lettonia della Repubblica Ceca di Malta e della Slovacchia in Irlanda è testa a testa tra Finger delle Partito Popolare Europeo delle premier Leo varadkar Edile di Alde di Michael Martin attorno al 23% in Carola sinistrai tre punti in crescita i verdi e il Labor secondo gli exit poll Intanto è caccia all’Uomo a Lione per individuare ...

