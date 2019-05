Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio ieri l’esplosione di un pacco bomba in centro a Lione in Francia causato almeno 7 feriti tra cui una bambina di 8 anni nessuno per fortuna sarebbe in pericolo di vita secondo la procura della città francese si è trattato di un pacco bomba ha riempito di chiodi viti e bulloni lasciato in strada è sospettato un uomo in ...

Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione studio Giuliano Ferrigno le uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sia percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito esperienza con selezione in uscita come nel 2013 il ministro dell’istruzione Marco Bussetti su Facebook il governo recepisce quindi le richieste dei sindacati della scuola ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Trump e lo spiraglio per Huawei - 24 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apre uno spiraglio per Huawei e la Cina, 24 maggio 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Theresa May si è dimessa - 24 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Theresa May si è dimessa, non è più il primo ministro britannico. Ecco quanto accaduto, 24 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale in studio il partito laburista olandese rimasti pronostici sulle elezioni europee nelle scuole si piazza davanti a liberali populisti secondo prima esprime lavoristi guidati da timmermans vice presidente Commissione Europea con il 18,1% dei voti dovrebbero aggiudicarsi 5 di 26 seggi assegnati e Paesi Bassi 4 posti per il Partito Popolare per la ...