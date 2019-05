U&D | l' ordine delle scelte | Giulia il 29 | Andrea il 30 e Angela il 31 maggio RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Chi sarà il primo tronista di Uomini e Donne a scegliere? A rispondere a questa domanda che si stanno facendo in tanti da diversi giorni, è stato "VicoloNews" alcune ore fa. Stando a quello che si legge sul popolare blog, la prima protagonista del Trono Classico a prendere la sua decisione finale, dovrebbe essere. L'in cui avverranno lein diretta corrisponderebbe a quello cronologico in cui sarebbero stati registrati i weekend in villa: dopo la torinese, dovrebbe toccare adZelletta il 30e adNasti il 31.forse la prima a fare la scelta: l'indiscrezione del web Dopo aver avuto la conferma ufficiale che le ultime tre puntate di Uomini e Donne saranno in diretta, non ci resta che scoprire quale sarà l'cronologico con il quale i tronisti saranno chiamati a prendere una decisione finale tra i loro corteggiatori. A riportare ...

Linkiesta : Aveva promesso 600 mila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo 10 mesi di Governo ne ha fatti poco più di 6… - LuS_inc : @U_mBertOsTwEet Dico questo: AGI è una delle principali agenzie d'Italia. Dà una news. L'Uff. stampa Juve non repli… - JeanGuyTalamoni : Vittoria FIJAIT: felicitazione à l’associu Sulidarità è à u so avucatu Emmanuel Mercinier-Pantalacci! -